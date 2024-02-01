"В Богдановиче будет отремонтирована гостиница "Первомайская". Планируется, что ее перестроят в мини-отель семейного типа, и там же разместят туристско-информационный центр. Дизайн будущего комплекса спроектирован в космическом стиле и отсылает к главной достопримечательности округа "Уральский Марс", — говорится в сообщении.

Средства на работу выделят из областного бюджета. Всего в 2024 году на аналогичные цели различные муниципалитеты получат 18 млн рублей. Кроме Богдановича, это Среднеуральск, Дегтярск, Кировград, Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Предстоит создать информационный центр в Нейво-Рудянке, а также визит-центр для туристов на берегу озера Исетского.

"Уральский Марс" расположен в 20 километрах от Богдановича. Он представляет собой месторождение огнеупорных глин с пейзажами, похожими на космические.