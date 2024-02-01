Для удобства туристов в городе размещены 25 информационных стендов с картой, 22 флаговых указателя, 7 стел с контурами утраченных зданий, таблички на объектах культурного наследия и адресные таблички, говорится в сообщении.

"Установленные указатели и стенды — это видимая часть огромной работы, за которой стоят архитекторы и дизайнеры, работники культуры и сотрудники музеев. По каждому объекту собирается историческая справка, тексты вычитываются и адаптируются для удобного восприятия. А еще есть переводы, работа корректора, верстка, подбор и реставрация исторических фотографий", — отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, в текущем январе на улицах Касимова уже были установлены стереоскопы с историческими видами города.

Касимов — один из старейших городов России, официальная дата его основания относит к 1152 году. С 2015 года город входит в перечень исторических поселений федерального значения.