"Сейчас готовится проект. Планируем открыть обновленную экспозицию в июне. В нее войдет единственный в городе барельеф Меркурия, который когда-то был на фасаде здания на Гороховой, 63. Его чудом спасли. Кроме того, мы планируем показать вещи с дачи Маяковского в Левашово", — отметил Иванов.

По его словам, в декабре Центр посетили около 2 тыс. человек, большая часть из них — школьники. В учреждении также есть курс для детей от 8 до 11 лет о градозащитном движении.

"Место правильно придумано. Мы должны смотреть, как сохраняются места и вещи в Петербурге. Памятники перестанут уничтожать, когда люди станут образованными. У Центра задачи просветительские", — подчеркнул в свою очередь директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В декабре в петербургском Центре культурного наследия имени академика Пиотровского состоялась презентация новых поступлений в фонды учреждения. Были представлены 18 экспонатов, в числе которых акварели выдающегося деятеля русской культуры XX века, архитектора, живописца и графика Николая Лансере, художников Николая Павлова, Ирины Бухман и Андрея Ушина.

Большинство работ мастеров посвящено Петербургу начала XX века, его улицам, набережным и архитектуре. Особая часть презентации — барельеф "Меркурий". По легенде, эта декоративная часть фасада была снята с одного из зданий, расположенных на Гороховой улице, в 1960-х во время капитального ремонта.