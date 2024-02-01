"Мы все-таки ожидаем, что к концу 2025 года выставки на Крымском валу у нас завершатся и мы потихонечку будем закрывать это здание на реконструкцию и ремонтные работы", — сказала Проничева на пресс-конференции в четверг.

Она напомнила, что в этом году будет открыт филиал галереи на Кадашевской набережной. "Этим зданием заканчивается развитие музейного комплекса Третьяковской галереи в центре Москвы", — отметила Проничева.

В этом году филиалы Третьяковской галереи откроются также в Калининграде и Самаре.