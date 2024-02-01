Пассажирооборот в дальнем следовании в прошлом месяце вырос на 11%, до 7,6 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки за январь показали рост на 3,4%, до 77,1 млн человек; пассажирооборот — на 4%, до 2,4 млрд пассажиро-километров.

Всего в январе было отправлено 86,8 млн пассажиров, что на 4,1% больше, чем в том же месяце 2023 года; пассажирооборот вырос на 9,3%, до 10 млрд пассажиро-километров.

Ранее РЖД сообщали, что в дни новогодних праздников — с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года — поездами дальнего следования на инфраструктуре холдинга было перевезено 4,9 млн человек (+6,8%).