"Количество посетителей в 2023 году — это порядка 2 млн 100 тыс. человек. Мы говорим о том, что сегодня можно наметить тенденцию о возврате людей в музей, это такая общефедеральная тенденция. Нас это, безусловно, очень радует. Мы подходим к тем показателям, которые Третьяковская галерея достигала в допандемийном 2019 году, уже потихонечку сравнялись с цифрами 2017-2018", — сказала Проничева на пресс-конференции в четверг.

Она уточнила, что более 150 тыс. билетов было куплено в рамках программы "Пушкинская карта".

Самой посещаемой выставкой, как отметила Проничева, стала выставка работ Николая Рериха, ее уже посетили 220 тыс. человек. Выставка будет проходить в Новой Третьяковке еще 1,5 месяца. Также одной из самых посещаемых стала выставка работ Алексея Боголюбова, которую посетили 52 тыс. человек.