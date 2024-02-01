"Визы на более длительный срок помогут увеличить среднюю продолжительность пребывания в Таиланде и существенно увеличить траты на путешествие. Кроме того, опыт с продлением срока безвизового пребывания для россиян оказался позитивным, поэтому его надо продлить и на 2024 год", — считает заместитель руководителя ТАТ по Европе, Африке, Ближнему Востоку и Америке Сирипакорн Чеусамут.

Как уточняет газета, ТАТ уже обратился к Национальному комитету по туристической политике с просьбой продлить программу безвизового пребывания россиян в Таиланде.

В октябре 2023 года правительство Таиланда приняло решение разрешить российским туристам отдыхать в стране без визы до 90 дней с 1 ноября до конца апреля 2024 года. Затем максимальный срок пребывания в королевстве без визы вновь станет 30 дней.

Как отмечает Bangkok Post, в прошлом году более 100 тыс. иностранных туристов подали заявки на визу, которая позволяла им оставаться в Таиланде в течение 60 дней. Большинство из них были из США, Великобритании, Швеции и Германии.

"Продление пребывания должно прибавить как минимум миллион ночей туристов по всей стране", — сказал Чеусамут.

Как сообщает издание, несмотря на геополитическую напряженность в мире, ТАТ ожидает рекордного турпотока в 2024 году с ключевых туристических рынков, включая 2 млн россиян и более миллиона путешественников из США, Великобритании и Германии.