"Так, ночью и днем 3 февраля в Усть-Камчатском, Карагинском, Пенжинском и Олюторском районах ожидаются небольшой, местами умеренный снег, метель", — говорится в сообщении

В Усть-Камчатском и Карагинском районах прогнозируется ветер силой до 15-20 м/с, в Пенжинском и Олюторском районах скорость ветра может достигнуть ураганных 35 м/с.

Такая погода сохранится на тех территориях в течение ночи и дня 4 февраля. При этом в Пенжинском и Олюторском районах ветер ослабнет до штормовых 25-30 м/с.

Спасатели советуют жителям районов, попадающих под удар стихии, временно не выезжать за пределы населенных пунктов. Туристам и охотникам рекомендуется воздержаться от выхода на маршруты, особенно в отдаленные и прибрежные районы.

Как сообщалось, из-за приближающегося циклона в акватории Берингова моря, прилегающей к Олюторскому из Карагинскому районам, ожидается шторм с волнами высотой до 12 метров.