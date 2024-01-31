"Туры в ЮАР очень хорошо продавались на Новый год, был просто взрывной спрос, много индивидуалов. В целом объемы по Африке за 2023 год подросли на 30%", — сообщила руководитель профильного отдела компании "Ванд" Ирина Овчинникова.

Она добавила, что в предыдущие годы в регионе была больше востребована Кения, но в 2023 году на первый план вышла ЮАР. Эксперт связывает тенденцию с тем, что ЮАР позже соседних стран сняла ковидные ограничения, и сейчас реализуется отложенный спрос.

Как отметила Овчинникова, туристы предпочитают бронировать комбинированные программы, сочетая ЮАР с Замбией, Зимбабве или Мозамбиком.

В компании ITM group самыми востребованными странами Африки в 2023 году были ЮАР, Кения, Танзания, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Мадагаскар. Эксперт по направлению туроператора Наталья Михайлова также рассказала, что в одной поездке туристы стараются комбинировать несколько стран, а средняя продолжительность тура составляет 10 дней. Этого времени хватает для посещения сафари, национальных парков и заповедников.

"Часто туристы выбирают сафари на 2-3 дня на материке и продолжительный отдых на Занзибаре. С Кенией ситуация похожая: берут сафари и пляжный отдых в Момбасе", — рассказала Михайлова.

У туроператора "Килиманджаро" оборот на направлении вырос в четыре раза по сравнению с 2022 годом. Как считает гендиректор Марина Каткова, сейчас африканские страны очень востребованы, потому что закрыты Европа и Северная Америка. При этом в сравнении со странами Латинской Америки лететь в Африку ближе и дешевле.

Чаще всего россияне летят в Африку на рейсах Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу. Популярны также Emirates и Qatar Airways.