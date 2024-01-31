"Операторы железных дорог Италии и Словении – Trenitalia и SŽ Passenger Transport подписали соглашение о возобновлении железнодорожного сообщения между Миланом и Любляной, остановленного в 1918 году. Высокоскоростной поезд "Frecciarossa" будет курсировать между городами, сократив время путешествия до семи часов", — пишет издание.

Как уточняет CNN Travel, точная дата возобновления железнодорожного сообщения не известна, однако ожидается, что оно состоится в апреле. Сначала поезда будут курсировать раз в день, но не исключено, что количество рейсов в дальнейшем будет увеличено.

Как отмечает портал, маршрут поезда будет пролегать через популярные туристические города Венецию и Триест. Также будут остановки у популярных природных достопримечательностей Словении – Постойнских пещер, Шкоцянских карстовых пещер, возле альпийской деревни Липицы, где с 1580 года разводят известную породу лошадей – липицианскую.

В настоящее время из Триеста в Любляну можно попасть с пересадкой, поскольку прямого железнодорожного сообщения между Италией и Словенией нет.