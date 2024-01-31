В ходе подготовки к 650-летнему юбилею Кирова в здании 1908 года постройки будут обновлены фасад, кровля, окна и двери, проведены внутренние отделочные работы, созданы условия для маломобильных граждан.

Кроме того, в музее установят систему видеонаблюдения и обновят пожарную и охранную сигнализации.

В настоящее время объявлен аукцион на выполнение комплекса работ. По условиям контракта, все реставрационные мероприятия должны быть завершены до 2 сентября 2024 года.

Одноэтажный каменный дом с мезонином, где располагается музей Грина является памятником истории и культуры федерального значения.

Ежегодно музей принимает тысячи посетителей — туристов, школьников, любителей творчества писателя-романтика, чья жизнь неразрывно связана с вятским краем.

Грин (настоящая фамилия Гриневский) — родился 11 (23) августа 1880 года в городе Слободской Вятской губернии (ныне Кировская область).

Как сообщалось, к юбилею города Кирова ведется ремонт целого ряда объектов культуры. В частности, уже отреставрирована Приказная изба, Дом народного творчества, музей Циолковского. Продолжаются работы в доме-музее М.Е. Салтыкова-Щедрина, будет проведен ремонт фасадов Диорамы и главного здания Кировского краеведческого музея на Спасской улице.

650-летие Кирова отмечается в 2024 году, исторической датой основания города считается 21 сентября. Праздничные мероприятия запланированы с июня по октябрь.