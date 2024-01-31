"Это известный и очень сложный долгострой. Здание гостиницы, например, стоит после пожара с 1994 года. Сейчас определили финансирование и объем работ. За три-четыре года мы предполагаем завершить весь комплекс работ", — сказал Оганесян на пресс-конференции в среду.

По его словам, работы на Соловках связанны с логистикой доставки стройматериалов и техники.

"Фактически строительные работы там можно вести три месяца в году, а до этого в период навигации — завозить туда технику и стройматериалы", — пояснил Оганесян.