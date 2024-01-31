Рядом с катком, площадь которого составляет 600 кв. м, предусмотрен стилизованный вагон с местами для отдыха, термоподы, а также интерактив — "рабочее место машиниста", где можно дать "гудок" на отправление и включить прожектор.

Отмечается, что каток будет открыт для гостей с 9:30 до 21:30. Коньки необходимо брать с собой.

Созданный летом прошлого года остановочный пункт "Волжская жемчужина" вошел сначала в маршрут курсирования туристического ретросостава "Грушинский экспресс", после — стал предусмотрен для большинства пригородных поездов, следующих по маршруту из Самары в Тольятти.

Отмечается, что с площадки открывается вид на Жигулевские горы и национальный парк "Самарская Лука".