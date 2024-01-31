"Жители и гости республики, проходя по маршруту экскурсии и пользуясь мобильным устройством, смогут самостоятельно совершить полноценную экскурсию. Наведя камеру на размещенный на информационном стенде QR-код, гость попадает на страницу специально созданного для данной экскурсии сайта, где размещена развернутая информация об объекте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у туристов появилась возможность самостоятельно ознакомиться с историей памятников и архитектуры Ингушетии.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов считает, что размещение подобных табличек у объектов историко-культурного наследия Джейрахского района создает информационную среду для гостей республики.

"Сегодня можно встретить различные методы замены экскурсовода, и QR-код — один из самых удобных для жителей и туристов, поскольку для этого нужно иметь при себе лишь мобильное устройство. Подобные проекты успешно реализуются во многих регионах России, поэтому, учитывая, что в горной Ингушетии насчитывается около 3, 7 тыс. объектов культурного наследия, реализация этой идеи была необходима", — цитирует Калиматова пресс-служба.

Глава региона добавил, что активному развитию туристического направления помогают также нацпроекты. В 2024 году республике на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" одобрена сумма в размере более 21 млн рублей. На эти средства будут созданы модульные некапитальные средства размещения и благоустроены туристические локации.