Открыла цикл лекция "Куликовская битва в культуре и истории" методиста музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом Натальи Новиковой.

Участникам лекции рассказали, как тема Куликовской битвы в разные времена раскрывалась в культуре — в текстах "Задонщины", "Летописной повести", "Сказания о Мамаевом побоище"; в иконописных шедеврах Андрея Рублева, Феофана Грека, Даниила Черного; в произведениях Михаила Ломоносова, Гавриила Державина, Василия Жуковского, Владислава Озерова, Константина Рылеева, Александра Блока, Владимира Гиляровского, Анны Ахматовой.

Слушатели узнали о героях Куликовской битвы, которые в трудные времена становились в строй защитников Отечества, и о том, как знаковые события российской истории преобразовывали Куликово поле.

Лекция "Герои Куликовской битвы" познакомила с союзниками и советниками московского князя Дмитрия Ивановича, которые помогли ему одержать победу 8 сентября 1380 года. Владимир Серпуховской, иноки Пересвет и Ослябя, братья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, Семен Мелик, Дмитрий Боброк-Волынский — опытные воеводы, отважные воины, за каждым — слава громких побед на полях сражений. Слушатели узнали, что стало с ними спустя годы после триумфа русского оружия в битве на Дону.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.