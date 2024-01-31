"С точки зрения экономики туризм привнес в бюджет города 178 млрд рублей, на эти средства можно построить около 70 новых школ или закупить электробусы", — сказал он на пресс-конференции в среду.

В 2022 году туризм принес в бюджет Москвы 120 млрд рублей.

Как отметил Козлов, показатели отрасли по итогам 2023 года практически достигли цифр допандемийного 2019 года.

"В 2023 году 24,5 млн туристов посетили Москву. Из общего турпотока 22,2 млн – это внутренние туристы. Этот показатель для нас является рекордным", — рассказал он.

Козлов также сообщил, что в прошлом году столицу посетили 2,3 млн иностранных гостей. Большинство из них прибыли из Китая, Индии и стран Ближнего Востока.

"Кроме того, нас обрадовал новогодний сезон в Москве. Более 4 млн гостей посетили столицу в новогодние каникулы. Это очень приятный тренд", — сказал глава комитета по туризму.

По словам Козлова, наибольшим спросом в Москве пользуется гастротуризм, событийный и экскурсионный туризм.