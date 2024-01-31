"В прошлом году Тюменскую область посетили почти 3,4 млн гостей. Одна из наших целей — сделать так, чтобы отдых в области был круглогодичным", — сказал Моор.

По его словам, в 2023 году было зафиксировано практически равномерное распределение турпоездок по региону в течение всех месяцев.

"Для дальнейшего роста турпотока нам нужно строить новые объекты, новые гостиницы", — подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что в минувшем году был разработан мастер-план туристического каркаса Тобольска, а также проект создания нового туристического кластера в районе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

"Это будет настоящий полноценный курорт. И я уверен, это будет курорт федерального уровня", — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет турпоток в Тюменскую область увеличился в 1,5 раза, в 2023 году по сравнению с 2022-м — вырос на 10%.

По данным Российского союза туриндустрии, Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон 2023 года.