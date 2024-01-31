Так, в 2023 году начались работы по обновлению усадебного комплекса в селе Берново, где в 1820-1830 годах бывал Александр Пушкин, драмтеатра в Вышнем Волочке, Церкви Богоявления в Торопце, комплекса застройки на набережной Афанасия Никитина в Твери.

Также в областном центре продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Аваевской богадельне с сохранением ее исторического облика. Это объект культурного наследия регионального значения конца XIX-начала XX веков, представляющий собой комплекс зданий. При реставрации преимущественно используются материалы и технологии периода возведения здания.

В настоящее время полностью завершено восстановление несущих элементов здания. Начались работы по внутренней отделке, в том числе реставрация и восстановление ранее полностью утраченного мозаичного панно пола входной группы. В весенне-летний период будет проводиться ремонт внутренних фасадов здания.

"В ближайшие годы планируется привести в порядок еще ряд объектов: образец жилой застройки по ул. Преподобного Макария в Калязине (проект "Калязинская слобода"), особняк братьев Невортиных в Бежецке, флигель дворянской усадьбы по ул. Дзержинского в Торжке, Казанскую церковь и церковь Троицы в Весьегонске", — говорится в сообщении.

Кроме того, будет продолжено развитие архитектурно-этнографического комплекса в Василёво, городской усадьбы М.Е. Салтыкова-Щедрина в Твери.

По данным пресс-службы, за прошедшие несколько лет отреставрированы важнейшие достопримечательности Тверской области: колокольня Николаевского собора в Калязине, драматический театр и музей Салтыкова-Щедрина в Твери, краеведческий музей в Бежецке, усадьба Василёво, Входоиерусалимский собор в Торжке и другие объекты.

"Наша область по праву гордится тем, что в Верхневолжье находится большое количество таких объектов. Это серьезный ресурс для работы, в том числе по духовно-нравственному воспитанию. Важно, чтобы каждое новое поколение не только строило новое, но и сохраняло наше богатое наследие", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.