В ФТС отмечают, что в 40% случаев граждане нарушали таможенные правила при пересечении границы в аэропорту "Шереметьево".

По выявленным фактам сотрудниками Шереметьевской, Домодедовской и Внуковской таможен возбуждено 97 уголовных дел и свыше 10,9 тыс. дел об административных правонарушениях.

В ФТС сообщили, что наибольшая доля преступлений и правонарушений зафиксирована при незаконном перемещении валюты: зарегистрировано более 60 сообщений о преступлениях, ставших основой для 40 уголовных дел по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных), возбуждено свыше 8,4 тыс. дел об административных правонарушениях по ст. 16.4 (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных). "Это 73% от общего числа фактов незаконного перемещения денежных средств, выявленных таможенниками по всей стране за минувший год", — отмечается в сообщении.

По данным ФТС, "российские рубли, доллары США и евро наиболее часто незаконно ввозили из Турции, ОАЭ и Азербайджана, вывозили — по тем же направлениям, а также в Китай, Узбекистан, Сербию и Израиль".

"Также граждане предпринимали попытки незаконного перемещения ювелирных украшений и наручных часов, брендовой одежды, электроники, культурных ценностей, алкогольной и табачной продукции, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров", — отмечается в сообщении.