"Правительство Москвы совместно с посольством КНР в РФ приготовили программу празднования Китайского Нового года. Это первый Китайский Новый год в российской столице, и он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран" — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, основными точками празднования станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, которые вместе образуют специальный пешеходный маршрут. Москвичи и туристы смогут посетить ярмарку китайской еды, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах, а также научиться известной китайской игре в Го.

Еще одной площадкой фестиваля станет многофункциональный комплекс "Солнце Москвы". На его территории пройдут танцевальные и акробатические шоу с участием профессиональных китайских спортсменов, а также показательные выступления восточных единоборств.

Кроме того, жителей и гостей города ждут организованный посольством Китая в России концерт народной китайской музыки в Доме музыки, ярмарка в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow и другие события.

В 2024 году Китайский Новый год будет праздноваться с 10 по 24 февраля. Новый год в Китае празднуют по лунному календарю, поэтому дата ежегодно меняется.