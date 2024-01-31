"Объем инвестиций на строительство комплекса составляет порядка 5-6 млрд рублей, все работы производится за счет компании. В настоящее время уже ведется разработка проектно-сметной документации. Прогнозный ввод в эксплуатацию аквапарка намечен на 2027 год", — сказал собеседник агентства.

Под строительство аквапарка подготовлена территория площадью 7,9 га. Комплекс будет включать: крытый и открытый аквапарк, аквазону, 40 бассейнов и 23 спуска высотой до 20 метров. Также оборудуют гостиницу, кафе и рестораны, парковку на 400 машин.

Аквапарк будет рассчитан на 3 тыс. человек.

По словам собеседника агентства, ввод в эксплуатацию аквапарка позволит создать в Волгограде 450 рабочих мест и придаст дополнительный импульс развитию экономики региона.

ООО "Парк" зарегистрировано в Волгограде, занимается эксплуатацией и развитием городского Центрального парка культуры и отдыха в рамках государственно-частного партнерства — концессионного соглашения, заключенного с администрацией Волгограда.