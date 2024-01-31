"Субъекты РФ вправе устанавливать ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, по основаниям, на условиях (включая места расположения объектов общественного питания) и в порядке, которые установлены законами субъектов РФ", — говорится в поправках.

Проект закона о праве субъектов РФ устанавливать запрет на розничную продажу пива, медовухи в многоквартирных домах (483486-8) предусматривает изменения в федеральный закон №171-ФЗ.

Учитывая региональные особенности в сфере розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать своими законами "требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях", отмечается в поправках.

Кроме того, предлагается законодательно запретить: производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями государственных стандартов и технических регламентов.

Законопроект также предусматривает запрет на "производство пивных напитков из закупленного пива".

Инициатива предлагает запретить "использование наименования алкогольной продукции, вводящего потребителей в заблуждение относительно вида алкогольной продукции и её состава".

"Это решение — ответ на запрос общества. Нам поступают многочисленные обращения от граждан — жителей многоквартирных домов, которые опасаются за своих детей, страдают от шума и беспорядка, устраиваемых посетителями таких заведений. Днём это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем, обходя нормы закона", — отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере", — сказал Володин.

Как отметила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина, "для новых субъектов РФ в законопроекте предусмотрен переходный период — до 1 января 2025 года".

В рассмотрении инициативы во втором чтении в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители заксобраний регионов.