"Екатеринбург привлекает не только туристов, но и бизнес-путешественников. Мы заметили, что Екатеринбург стал третьим по популярности городом для бизнес-перелетов. Доля командировочных бронирований в 2023 году выросла на 13%", — рассказала она.

Токарева сообщила, что чаще всего по работе в Екатеринбург прилетали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и Сочи.

Он также рассказала, что в целом в Екатеринбург со всеми целями поездок в 2023 году в основном приезжали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Уфы и Самары.

По ее информации, за прошлый год доля перелетов из Екатеринбурга выросла на 11%, число бронирований в сервисе — на 8%. За год жители города посетили 105 стран.

"На зарубежные направления пришлось 19% бронирований, на внутренние — 81%. Чаще всего путешествовали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды. Всего в прошлом году жители Екатеринбурга налетали почти 92 млн часов, провели в воздухе 3 млн суток", — добавила Токарева.

Она также отметила, что жители Екатеринбурга все чаще предпочитают путешествовать только с ручной кладью.

"В 2023 году 33% отказались от багажа на дальние расстояния, при перелете за границу, на внутренних рейсах 83% не брали с собой багаж и предпочитали ручную кладь", — сказала Токарева.