"За 2022 год Дальний Восток посетили 4,8 млн туристов – на 25% больше, чем за 2021 год, а за девять месяцев 2023 года это уже более 5 млн человек. Лидеры традиционно: Приморский край, Хабаровский край, Республика Бурятия и Камчатка", — сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, посвященной развитию региона.

Запрягаев добавил, что еще одна точка роста туризма на Дальнем Востоке – Курильские острова.

"Туристический спрос серьезно превышает предложение, несмотря на то что ежегодно здесь вводится по несколько новых объектов: на Кунашире, например, новая база введена в 2023 году – новый лагерь для сёрфинга, что очень интересно для молодёжи, на Итурупе новый глэмпинг введён, также будут доступны новые объекты", — рассказал он.

По словам Запрягаева, ежедневно на острова летает авиакомпания "Аврора" и работает субсидирование тарифов.

"Это значит, что можно из Москвы через Южно-Сахалинск на Курилы прилететь за 22–30 тыс. рублей в зависимости от сезона. И 6 декабря был открыт новый авиарейс из Владивостока в Курильск, что на Итурупе", — пояснил он, добавив, что стоимость билета из Владивостока на Курилы составляет 6 тыс. рублей.