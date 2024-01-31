Тем самым был обновлен рекорд пассажиропотока, установленный в 2022 году, когда было обслужено 12,93 млн человек.

Наиболее востребованными направлениями среди российских городов в 2023 году стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. В "Аэродинамике" отмечают, что при этом доля рейсов в Москву в общем объеме внутренних перевозок аэропорта Сочи снизилась с 42% до 36%.

"Активное развитие маршрутной сети базовых перевозчиков — авиакомпании Nordwind и группы "Аэрофлот" — позволило предоставить широкий выбор прямых маршрутов как по России, так и в зарубежные страны. Общее число направлений полетов в 2023 году — 85, из них 58 внутренних и 27 международных в 14 стран мира", — прокомментировал "Интерфаксу" результаты аэропорта замгендиректора по коммерческой деятельности "Аэродинамики" Александр Никонов.

Самым популярным международным направлением из Сочи в 2023 году стал Стамбул: на маршруте обслужено более 380 тыс. пассажиров. Также в топ-5 вошли Ереван, Анталья, Ташкент и Дубай.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах России. Вместе с Краснодаром и Анапой аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".