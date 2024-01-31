"9 февраля 2024 года главному музею национальной истории России исполнится 152 года. В честь Дня рождения посетить основную экспозицию Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года, Палаты бояр Романовых и выставки можно будет со скидкой 50%", — сообщили в пресс-службе музея.

Как отметил генеральный директор музея Алексей Левыкин, слова которого привели в сообщении, "традиционно, в этот день посетителей музея будет ждать праздничная программа: тематические и театрализованные экскурсии, лекции, мастер-классы, игротека с призами".

В течение всего дня посетителей ждут специальные программы с элементами квиза, лекции, игротека, также можно будет принять участие в мастер-классах по бальным танцам и фламенко. На выставках "Петергоф. Сокровища российской императрицы" и "Клады. Сокрытая история" гостей ждут специальные экскурсионные и интерактивные программы. Для посетителей с инвалидностью Исторический музей также подготовил специальную программу.

Билеты на экспозиции и выставки можно приобрести в кассах музея или на сайте.