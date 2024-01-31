"Начиная с 1 мая по 24 декабря 2024 года в период с 22:00 до 6:00 часов местного времени аэродром города Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов", — говорится в информации.

В министерстве подчеркнули, что данное мероприятие не окажет негативного воздействия на качество предоставляемых аэропортом услуг. В свою очередь, работы по капитальному ремонту ВПП будут проведены с соблюдением всех необходимых строительных норм и стандартов безопасности при осуществлении постоянного мониторинга со стороны Комитета гражданской авиации министерства транспорта и Авиационной администрации Казахстана.

Действующая взлетно-посадочная полоса была введена в эксплуатацию более 20 лет назад и проведение ее капремонта было первоочередной задачей со стороны инвестора в период доверительного управления.

"Реализация данного крупного проекта будет осуществляться за счет частных средств инвестора и направлена в первую очередь на обеспечение безопасности полетов и улучшение качественных характеристик аэродромных покрытий для приема всех видов воздушных судов без ограничений", — говорится в пресс-релизе.

В связи с возможным внесением изменений в расписания выполнения рейсов, пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.

В свою очередь, казахстанская Air Astana проинформировала о внесении изменений в расписание рейсов из-за капитального ремонта ВПП в аэропорту Астаны. По данным авиакомпании, изменения затронут 5 направлений вылетом из Астаны и 11 направлений, прибывающих в Астану.

Как сообщалось, осенью прошлого года Казахстан подписал соглашение с группой компаний Terminals Holding (ОАЭ) о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба.

Terminals Holding — авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на рынках Азии и Африки, связано с крупной портовой и промышленной группой AD Ports (ОАЭ), с которой Казахстан имеет совместное предприятие Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS) по транспортировке грузов по морю.

Аэропорт столицы Казахстана является вторым по величине международным аэропортом в стране (после алма-атинского), обслуживает воздушные суда всех типов без ограничения взлетной массы.