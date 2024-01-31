"Выставка приурочена к 460-летию поэта и драматурга. Гостям представят театральные афиши, книги и фотографии из фондов музея-заповедника", — говорится в сообщении.

Основная экспозиция располагается в главном доме усадьбы Шахматово.

В музее-заповеднике Д.И. Менделеева "Интерфаксу" уточнили, что среди экспонатов — афиши как профессиональных, так и любительских постановок, фотографии Александра Блока и Любови Менделеевой в образах Гамлета и Офелии, а также юношеская анкета Блока, в которой писатель называл Шекспира любимым поэтом.

Выставка будет работать до 25 апреля 2024 года.