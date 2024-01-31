Согласно сообщению, фестиваль посвящен "истории Страны городов, существовавшей на территории современной Челябинской области 4 тысячи лет назад". Мероприятия будут проходить на площадке ТРК "Таганай-холл" в течение всего дня и завершатся в полночь.

Так, посетители увидят реконструкцию древнего жилища, предметы быта, костюмы и украшения и воссозданную военную колесницу, элементы упряжи и оружия.

Для любителей научно-популярного контента будет организована выставка артефактов, лекторий от ученых и популяризаторов, которые расскажут о жителях бронзового века. Также будут показаны фильмы и мультфильмы о Стране городов.

Кроме того, подготовлена большая культурная программа: выставка картин и фотографий, реконструкции обрядов, выступление творческих коллективов, в том числе Государственного ансамбля танца "Урал", театральной студии Константина Хабенского "Это правда!", мастерской Уральского эпоса и многих других артистов, творчество которых связано с древним городом Аркаимом.

Для любителей творчества пройдут мастер-классы с возможностью поработать с глиной, камнем, металлом, тканью и бисером — на основе ремесел наших предков. Кроме того, пройдет традиционная ярмарка изделий ремесленников.

Дети попробуют себя в роли археологов, отыскивая в большой песочнице древние артефакты. Также им предложат поухаживать за домашним скотом в контактном зоопарке и поучаствовать в детских мастер-классах.

Отдельно будет представлена площадка по развитию туристического потенциала Аркаима: новый разработанный мастер-план территории заповедника и программы на будущий туристический сезон, отмечает пресс-служба.