"Номерной фонд сети Sirius Hotels на дни Всемирного фестиваля молодежи забронирован на 100%. Продажа номеров на период проведения фестиваля приостановлена", — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что в настоящее время идет подготовка к проведению фестиваля.

"Весь персонал проходит специальные тренинги: сотрудники контактных служб владеют как минимум английским языком и умеют оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, ведется набор дополнительных кадров. В связи с большим количеством участников фестиваля, сеть отелей предусмотрит дополнительные точки питания. Это позволит избежать очередей и обеспечить гостям комфортное пребывание", — рассказал собеседник.

Он также сообщил, что на территории отелей будут предусмотрены мобильные точки с сим-картами и места обмена валюты. В отелях внедряются ускоренные процедуры регистрации check-in и доступ к интернету.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Как ожидается, участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет.