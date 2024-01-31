"Анализ предпочтений туристов, останавливавшихся в отелях в период с июля по декабрь 2023 года, показал, что доля туристов с детьми, выбирающих семейный отдых с активными и оздоровительными программами, выросла на 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Она достигла четверти от общего числа постояльцев", — говорится в сообщении.

По данным компании, более 45% российских туристов путешествуют два или более раз в год. Чаще всего в отелях Cosmos останавливаются туристы в возрасте от 25 до 44 лет – на них приходится 61% постояльцев, следующая по численности группа – 45-54 (19%). Женщины выбирают отдых в отелях чаще, чем мужчины – их доля составляет 62%.

"Среди наиболее популярных направлений за последние полгода – Москва, Московская область и Санкт-Петербург. За ними следуют Нижегородская и Новосибирская области, Краснодарский край, Свердловская область. Глубина бронирований отелей Cosmos на каникулярные и праздничные даты также выросла, почти вдвое по сравнению с предыдущим годом особенно на популярных направлениях: Сочи, города Золотого кольца, Карелия", — отмечают в пресс-службе.

Еще одна тенденция – рост популярности гастрономического туризма: туристы предпочитают пакетным турам выбор активностей непосредственно на месте, в отелях, и часто помимо экскурсий интересуются дегустациями местной традиционной кухни.

Под управлением холдинга Cosmos Hotel Group работают 40 отелей.