"В последние несколько лет мы видим уверенное увеличение спроса на путешествия в полярные регионы. В этом году, например, у нас состоятся три круиза на Северный полюс, два из которых уже полностью проданы", — сообщила директор по маркетингу туроператора Poseidon Expeditions Тамара Науменко.

По ее словам, рост популярности полярных направлений в России связан, прежде всего, с запросом аудитории на более интересные и глубокие форматы путешествий.

"Сегодня рынок перенасыщен массовым продуктом. И мы видим, что путешествия, в основе которых активное познание, становятся новым трендом", — сказала эксперт.

Как отметила Науменко, соотношение продаж зарубежных и внутренних круизов по самым популярным направлениям – Антарктика и Северный полюс – примерно 50 на 50.

"Большинство туров покупают сильно заранее. Глубина продаж составляет полтора-два года, и уже сейчас активно идет бронирование на 2025 год", — уточнила она.

По словам эксперта, примерно 80% клиентов отправляются в антарктические и арктические круизы повторно. Однако в последнее время наблюдается заметный прирост новой аудитории, особенно более молодой.

В компании RussiaDiscovery соотношение круизов по российским и зарубежным территориям также составляет примерно 50 на 50. В России лидирует Дальний Восток — Курильские острова, Командоры, Чукотка и остров Врангеля. В международных программах – Исландия.

"Мы также видим рост интереса россиян к экспедиционным круизам по полярным территориям", — уточнил директор по развитию компании Павел Шершнев.

Например, летом 2024 года туроператор предлагает круизный маршрут к крупнейшему архипелагу Русской Арктики – Новой Земле.

Как пояснили в туркомпаниях, попасть в Русскую Арктику можно только в составе научной или туристической экспедиции. Арктические круизы по акватории архипелага Земля Франца-Иосифа и круизы на Северный полюс с заходом на территорию нацпарка проходят с июля по сентябрь.

По данным Минвостокразвития и Минэкономразвития, турпоток в Арктику в 2023 году превысил 1,1 млн человек.