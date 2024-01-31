В сравнении с допандемийным 2019 годом пассажиропоток также вырос — почти на 10%.

Наибольшим спросом у пассажиров "Жуковского" в прошлом году пользовались рейсы в Стамбул (их выполняли Red Wings, "Уральские авиалинии", турецкая Corendon Airlines) и Тель-Авив (Red Wings). Наиболее загруженным внутренним маршрутом стал Сочи, лидер среди дальнемагистральных направлений — Хамбантота (Шри-Ланка), отметил представитель "Жуковского". "Уральские авиалинии" обеспечили 60% всего прошлогоднего пассажиропотока аэропорта, еще 36% — Red Wigs, добавил он.

"Действующие соглашения с авиационными партнерами аэропорта позволяют прогнозировать сохранение положительной динамики пассажирских перевозок в 2024 году. Дополнительный позитивным фактором является активное расширение флота авиакомпании Red Wings (планируемые поступления новых самолетов Sukhoi Superjet и Ту-204/214), а также завершенный "Уральскими авиалиниями" процесс "очистки" флота от иностранной регистрации, что позволит авиакомпаниям представить в 2024 году дополнительные международные и внутренние маршруты", — сообщил представитель аэропорта.

"Жуковский" открылся в 2016 году, оператором аэропорта является АО "Рампорт Аэро".