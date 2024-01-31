"Обсуждается расписание полетов со 2 апреля по 27 октября", — говорится в сообщении.

Прибытие в Хабаровск запланировано по вторникам и субботам, вылет — по средам и воскресеньям. Отмечается, что время и дни вылета могут быть скорректированы.

На линии будет задействован Boeing 737-800. Время в пути составит около 6 часов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, в настоящее время из Хабаровска в Китай полетные программы осуществляет авиакомпания "Аврора": два рейса в неделю в Харбин и один — в Пекин.