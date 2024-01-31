"В 2024 программа будет реализована в пилотном режиме. Приобрести путевку со значительной скидкой смогут граждане, с постоянной пропиской на территории края не менее трех лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что длительность поездки составит 8 дней, для путешествий забронированы туры на август. Количество путевок по специальной цене ограничено.

По данным краевого туристического портала, стоимость тура со скидкой составит 99 тыс. рублей.

Туроператора, который будет работать на данном направлении, определят по результатам конкурсного отбора.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года на Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток" в Хабаровске губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что правительство края будет субсидировать туристическим компаниям затраты на организацию поездок жителей региона на Шантарские острова.

Нацпарк "Шантарские острова" входит в состав ФГБУ "Заповедное Приамурье". Он расположен на 17 островах Шантарского архипелага и прилегающей к ним акватории Охотского моря шириной до 2 до 5 км.

В ХIХ веке акватория Шантарских островов была одним из основных участков добычи китов в северной части Тихого океана. В настоящее время Шантары являются местом обитания редких морских животных.

В летнее время район островов особенно выделяется как место концентрации двух видов гладких китов — гренландского и японского. В береговой зоне — лежбища настоящих тюленей — ларги и лахтака, а также колониальные гнездовья морских птиц, плотность которых весьма высока.

Посетители национального парка практически гарантировано могут наблюдать крупных наземных и морских млекопитающих — медведей, китов, тюленей.

Статус нацпарка территория Шантарских островов получила в конце декабря 2013 года.