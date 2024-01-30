"В 2024 году запланировано начало ремонта первого участка дороги "Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож" протяженностью 47 км. Нам удалось эту дорогу включить в список Опорных дорог России и доказать, что трасса между Карелией и Архангельской областью имеет федеральное значение. Работы в ближайшие два года предстоят серьезные", — сказал Парфенчиков на совещании правительства.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минтрансе Карелии, работы разделят на два этапа. В 2024 году за 1,4 млрд руб. обновят участок с 322 по 369 км, а в 2025 — отрезок с 286 по 322 за 1,1 млрд руб.

В частности, подрядчику предстоит заменить слабый грунт и барьерные ограждения, восстановить водопропускные трубы и прикромочные лотки, обновить покрытие.

Парфенчиков отметил важность ремонта дороги в контексте планов по развитию инфраструктуры Онежских петроглифов. Оба проекта увеличат посещаемость Пудожского района, в том числе за счет роста турпотока и логистики между Архангельской областью и Карелией.

Кроме того, по словам главы Карелии, в 2024 году завершат разработку проекта реконструкции моста через реку Водлу, который находится на автодороге "Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож".

В Пудожском районе в 2024 году также завершится ремонт подъезда к деревне Куганаволок в нацпарке "Водлозерский", что тоже поспособствует росту турпотока. На указанной дороге также обновят мост через реку Рагнуксу.

Как сообщалось, туристический центр "Онежские петроглифы" планируют создать в Пудожском районе Карелии.