В ходе реконструкции "За Сталинград!" будет воспроизведена заключительная часть Сталинградской битвы, военная операция "Кольцо", которой завершился разгром 6-й армии Вермахта; пленение генерала Фридриха Паулюса и еще 23-х немецких генералов, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в мероприятии примут участие более 300 реконструкторов из 12 регионов России, каскадеры, а также 30 видов раритетной военной техники, включая артиллерийские орудия времен Сталинградской битвы.

Кроме того, зрители впервые увидят танковую дуэль между Т-70 и немецким легким танком Т-38 "Прага".

Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года, ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. В сражении участвовали свыше 2,1 млн человек.