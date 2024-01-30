"Продолжаем работу по созданию музейно-мемориального комплекса "Жертвам узникам концлагеря Дулаг-142". На территории бывшего 85-го ремонтного завода находятся 22 объекта культурно-исторического наследия. Собственник согласен передать 6,7 га земли, на которых находятся бараки, где содержались военнопленные, лазарет", — написал он.

По его словам, для реализации первого этапа создания музейного комплекса достигнута договоренность о передаче еще 16 гектаров.

"Решается вопрос оформления имущественных прав на земельный участок и оставшиеся мемориальные объекты, которые представляют историческую ценность и являются достоянием всех жителей Брянской области", — отметил глава региона.

Богомаз напомнил, что в бывшем немецком концлагере "Дулаг-142", располагавшемся на месте ремонтного завода в Брянске, с 1941 по 1943 годы содержались до 80 тыс. человек, около 40 тыс. их них погибли.

Губернатор не уточнил, когда именно музейный комплекс будет создан.