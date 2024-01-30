"Развлечения для наших жителей в регионе функционируют во все времена года. Какие-то аттракционы к зиме уходят на покой, а какие-то наоборот обустраиваются, как, например, зимние горки и тюбинговые трассы. Все они нуждаются в своевременных проверках и допуске к работе перед началом сезона эксплуатации. Напомним, что при предыдущих контрольных мероприятиях инспекторы Гостехнадзора Минэкологии проверили 15 аттракционов в местах их эксплуатации. По результатам проверок, как и в этот раз, недочетов выявлено не было", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Министр отметил, что контроль за работой парков развлечений, обустройством зимних аттракционов в области дает гарантии безопасности и здоровья граждан. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона, с начала зимы инспекторы проверили около 50 аттракционов.