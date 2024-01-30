«Картинную галерею имени И.К. Айвазовского в Феодосии после реконструкции откроют в марте. Реставрация шла три года. Посетителей ждет не только обновленная экспозиция и экскурсии выходного дня, но и гастрономическое удовольствие – гостям предложат попробовать блюда по оригинальным рецептам семьи великого мариниста», — говорится в сообщении.

За гастрономическую часть мероприятия будет отвечать партнер галереи – один из ресторанов курортного города. Он же организует продажу билетов на гастроэкскурсии.

Картинная галерея имени Айвазовского — первая на юге страны публичная картинная галерея. Здание картинной галереи является памятником архитектуры, было построено по проекту художника в середине ХIХ века.

Сегодня собрание галереи насчитывает более 13 тыс. экспонатов и произведений живописи, графики, архивных документов, мемориальных вещей, принадлежащих семье Айвазовского, его современникам, ученикам, а также западноевропейским маринистам, художникам юго-восточного Крыма.