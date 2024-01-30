"В парке "Сестрорецкий" состоится VII ежегодный фестиваль чаепития "Самоварное настроение". Мероприятие познакомит посетителей с русскими чайными традициями. Темой фестиваля этого года стала "Карамельная история", — говорится в сообщении.

Гостей праздника ждет театрализованная музыкальная программа, конкурс по растопке самоваров на скорость, интерактивная выставка старинных самоваров из личных коллекций клинчан.

В зоне развлечений для посетителей фестиваля организуют чайный фудкорт, где можно будет попробовать разные виды чая и сладости, а также присоединиться к народным играм и забавам. Все желающие смогут сделать памятные снимки в ярких тематических фотозонах.

Во время проведения фестиваля в парке будут работать зимние аттракционы.