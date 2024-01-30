"Российская сторона ежедневно дает тот лимит, который может нам предоставить. Весь объем, который мы запросили, в рабочие дни они предоставить нам не могут. В выходные электричество поставляется в достаточном количестве, и поэтому в минувшие субботу и воскресенье электричество не отключали", — уточнил Джинджолия.

Он отметил, что по новому графику отключения электроэнергии будут один раз днем на два часа во всех городах и районах республики. По его словам, "согласование объемов перетока с российской стороной происходит ежедневно на последующие сутки".

Ограничения на подачу электроэнергии в западной части республики и в Сухуме были введены в конце января.

Как ранее отмечала компания, график отключения электроэнергии был введен "из-за роста потребления в южных регионах России, а также в связи с плановым ремонтом четвертого блока Ростовской АЭС и аварийными ремонтами генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме".

"Из согласованной мощности в 300-340 МВт в Абхазию будет поставляться не более 240 МВт. Дефицит мощности может составить 80-100 МВт, компенсировать его электричеством с ИнгурГЭС невозможно из-за технических ограничений — малого притока воды в Джварское водохранилище и низким уровнем воды в целом", — уточнялось в сообщении.