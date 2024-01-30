Пассажиропоток "Домодедово" уменьшился в прошлом году на 6%, до 19,9 млн человек: на внутрироссийских линиях обслужено 13,9 млн (-7%), на международных — 6 млн (-3%).

Показатель "Внуково" упал на 11%, составив 14,5 млн пассажиров. При этом, если внутренние перевозки через аэропорт сократились на 36%, до 6,6 млн человек, то зарубежные, напротив, выросли на 30%, достигнув 7,9 млн человек.

"Шереметьево" сообщало ранее о росте пассажиропотока в 2023 году на 29%, до 36,6 млн человек. Без учета детей до 2 лет, которые включены в собственную статистику аэропорта, показатель составил 36,3 млн человек, свидетельствуют данные Росавиации: 26,8 млн перевезено внутри РФ (+22%), 9,5 млн — за ее пределы (+51%).

По итогам прошлого года "Шереметьево", где базируется группа "Аэрофлот", сохранило статус крупнейшего аэропорта РФ по количеству перевезенных пассажиров. Вторым по этому показателю стало петербургское "Пулково", которое обслужило 20,4 млн человек (+12%), сместив на третью строчку "Домодедово".

В 2022 году "Пулково" с показателем 18,1 млн человек было третьим в статистике крупнейших аэропортов страны — следом за ним шло "Внуково", обслужившее 16,4 млн пассажиров.

Значительное сокращение пассажиропотока "Внуково" в 2023 году ранее прогнозировал совладелец аэропорта Виталий Ванцев. Аэропорт недосчитается около 3 млн человек из-за перевода половины рейсов авиакомпании "Победа" в "Шереметьево", говорил он в июльском интервью РБК.

Крупнейшей базовой авиакомпанией "Домодедово" является S7, у которой есть также региональный хаб в Новосибирске. В сентябре совладелица S7 Татьяна Филева заявила, что выручка группы от рейсов из Новосибирска в этом году приблизилась к уровню выручки от перевозок из Москвы. А в январе сообщалось, что S7 объявила о частичном сокращении численности сотрудников, работающих в Московском регионе, в том числе из-за уменьшения полетной программы из столицы.

Пятерку крупнейших аэропортов России в 2022 году с показателем 13 млн пассажиров (+17% г/г) замыкал аэропорт Сочи, который после введенных из-за ситуации на Украине ограничений остался единственным работающим в регионе аэропортом. О перевозках за 2023 год аэропорт не отчитывался, в статистике Росавиации, с которой ознакомился "Интерфакс", этих данных также нет. При этом о перевозке 13-миллионного пассажира сочинский аэропорт сообщал еще в ноябре.