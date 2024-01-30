"В этом году в крае пройдет гранд-финал международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО", Всероссийский молодёжный образовательный форум "Машук", Всероссийские фестивали творчества учащейся молодёжи "Российская школьная весна" и "Российская студенческая весна", — говорится в сообщении.

На каждом из них ожидается от одной до нескольких тысяч участников, не считая волонтеров, организаторов и зрителей. Ожидается, что гранд-финал конкурса-премии "КАРДО", который планируется на 22-25 августа, объединит на Ставрополье участников из 36 стран.