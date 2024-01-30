Кроме того, регион за эти новогодние каникулы посетило около 30 тыс. туристов — рост на 25%.

По словам собеседника агентства, традиционно пользовались популярностью у туристов достопримечательности, посвященные героическому прошлому Волгограда. Согласно данным пресс-службы, Волгоградская область предлагает путешественникам 285 одно- и многодневных маршрутов (174 тура проходят по территориям районов региона; 40 маршрутов — патриотической направленности). В регионе функционируют 411 гостиниц и отелей разных категорий, а также более 2 тыс. кафе и ресторанов.