В мероприятии приняли участие более 60 представителей туристской индустрии Верхневолжья и 25 их московских коллег.

Участники бизнес-миссии презентовали возможности для путешествий в своих регионах. В 2024 году Москва получила звание "Столица детского туризма", поэтому особое внимание в программе было уделено продвижению туристических предложений регионов для детской и семейной аудитории.

Тверская область представила предложения для отдыха на Московском море, варианты для всесезонного отдыха, проект "В отпуск каждые выходные", а также свои основные туристические маршруты, в том числе в преддверии юбилея А.С.Пушкина — маршрут "Пушкинское кольцо Верхневолжья".

Как отметили в региональном Министерстве туризма, сотрудничество и деловые мероприятия позволяют расширить туристические продукты, повысить узнаваемость объектов тверского региона, увеличить туристический поток в Верхневолжье.

"Путешествие из Москвы в Тверскую область, учитывая удобную транспортную доступность, можно совершать каждые выходные, и каждый раз оно будет особенным", — отметили в пресс-службе.

"За последние несколько лет доходы от туризма в консолидированный бюджет Тверской области составили более 3 млрд рублей. Это достаточно хороший показатель. Мы сегодня, можно сказать, добиваемся своей цели — если Москва и Московская область к нам едет, это значит, что у нас и уровень обслуживания достаточно хороший, качественный. И инвестиции качественные, и транспортная доступность", — приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Как сообщалось, в 2023 году Тверскую область с туристической целью посетили 2,8 млн человек, что на 10% выше показателей 2022 года. К 2026 году турпоток планируется увеличить до 4,3 млн человек.