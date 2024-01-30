"Мы очень долго думали, что может быть символом парка. Совместными усилиями была выбрана "Девушка с веслом"", — рассказал Лапшин на конференции, посвященной старту премии.

Он напомнил, что скульптура появилась впервые в 1935 году в парке Горького и позже была растиражирована практически по всей стране.

"Я думаю, что те парки и команды, которые получат такой символ, будут этим гордиться, а премия станет главной парковой наградой в нашей стране", — подчеркнул Лапшин.

Всероссийская парковая премия "Парки России" — совместный проект министерства строительства и ЖКХ РФ, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Прием заявок в номинациях премии стартует 1 февраля. Победители будут объявлены на церемонии 3 апреля.

Ранее сообщалось, что в рамках паркового форума состоится церемония награждения победителей первой Всероссийской парковой премии. Жюри определит лучшие российские парки и общественные пространства, а также лучших отечественных производителей в сфере благоустройства.