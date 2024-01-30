"В 2024 году работа по оказанию поддержки турбизнесу продолжится. Ставропольскому краю предусмотрено выделение единой субсидии в размере 210 миллионов рублей, которая будет распределена, в том числе, на господдержку общественных инициатив и проектов юр. лиц и предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Также еще 131 млн рублей выделен для поддержки инвесторов, которые намерены увеличивать номерной фонд за счёт строительства модульных гостиниц. В 2023 году такой возможностью воспользовались восемь предпринимателей.

"Поддержка идет не только по программам Минтуризма. Участникам развития отрасли оказываются и другие виды поддержки, которые позволяют реализовывать проекты по созданию крупных гостиниц, аквапарков. Только по итогам прошлого года было реализовано 11 инвестпроектов, благодаря которым создано более 350 гостиничных мест", — приводятся в сообщении слова министра туризма и оздоровительных курортов края Андрея Толбатова.

В частности, были построены пятизвездочный отель "Лермонтовские ванны" в Пятигорске на базе отреставрированного объекта культурного наследия, три гостиницы и апарт-отель в Кисловодске, туристическая база в Георгиевске. Объем вложенных инвестиций в эти объекты составил около 1 млрд рублей.

Отмечается, что интерес крупных инвесторов к развитию туристической базы Ставрополья растет на фоне роста турпотока, в том числе федеральных и иностранных. С учетом спроса туристов инвесторы нацеливаются на создание крупных гостиниц с высоким уровнем сервиса.