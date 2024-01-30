"Цель выставки — показать смену эстетических идеалов и предпочтений модников прошлого не в качестве забавных курьезов и странностей, а как норму и безусловную ценность для людей того времени; тем самым сделать чуть ближе и понятнее как ушедшую эпоху в целом, так и облик, поступки, пристрастия конкретного человека", — отметили в пресс-службе.

Выставка будет состоять из трех разделов. Первый, "Мода", расскажет об "идеальной" и "экстремальной" мужской моде 1770 — 1830-х годов, какой она была на модных картинках, в модных журналах, альманахах, всевозможных руководствах, и какой ее создавали отдельные модники — законодатели вкусов, а также как моду воспринимали ее противники — через карикатуры и сатиру.

Вторая часть, "Двор", будет посвящена самой консервативной одежде — роскошным парадным одеяниям, в основе которых лежал французский стиль одежды. Придворный костюм стал противоположностью модному платью, которое носили в городе.

Раздел "Парк" познакомит с другой эстетикой: городская французская, а за ней и остальная европейская мода тяготела к "приятной небрежности в платье", характерной для английской загородной одежды. Практичная и удобная, отличающаяся прекрасным исполнением и качеством материалов, она быстро завоевала популярность.

Всего на выставке будет представлено порядка 250 экспонатов из фондов Государственного исторического музея. Это предметы одежды — кафтаны, фраки, жилеты; украшения — кольца, пуговицы, башмачные пряжки; модные аксессуары — табакерки, лорнеты, зрительные трубки, часы, несессеры, шпаги; приспособления по уходу за внешностью. В экспозицию также войдут живописные портреты, гравюры, различные издания. Многие предметы показываются широкой публике впервые.

В мужской европейской моде 1770 — 1830-х годов происходит смена крупных культурных парадигм, утверждаются новые модели мужской телесности и новые стереотипы поведения. Яркость и декоративность костюма сменяется лаконичностью и монохромностью. Мужчины отказываются от париков и обильной декоративной косметики.

Перемены происходят и в пластике тела — движения становятся более сдержанными и закрытыми. Стремление к упрощению костюма, его неформальности, существует параллельно с консервативными ограничениями парадного костюма. Модные тенденции меняются с невероятной до того времени скоростью.

Выставка откроется для посетителей 14 февраля и будет работать по 15 июля.

Ранее сообщалось, что ГИМ в 2024 году организует в Туле четыре выставочных проекта.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 12 выставок. В 2023 году филиал ГИМа посетили более 38 тыс. человек.