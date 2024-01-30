Пожар ликвидирован на площади 200 кв. метров, говорится в сообщении.

Информация о возгорании кровли здания строящейся гостиницы на курорте "Архыз" в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии поступила в оперативную дежурную смену 30 января в 10:37. Площадь пожара составляла 50 кв. метров.

По данным ГУ МЧС России по КЧР, в результате пожара никто не пострадал.

В пресс-службе курорта "Архыз" "Интерфаксу" уточнили, что возгорание произошло на строительной площадке. Это здание гостиницы, оно еще не введено в эксплуатацию.

"Возникшая ситуация на работе курорта не отразилась. Все работает в штатном режиме", — заявили в пресс-службе.

Всесезонный курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.